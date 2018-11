Amerikaanse moeder schiet kinderen neer om hen te “redden” van vader: zoon komt om, dochter kritiek kg

03 november 2018

14u02

Bron: Fox News 0 Een 38-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Oklahoma schoot donderdagochtend haar 18-jarige zoon en één van haar twee tienerdochters door het hoofd terwijl ze sliepen, naar eigen zeggen om ze te beschermen tegen hun gewelddadige vader. Dat meldt de lokale politie. De zoon overleefde het geweerschot niet, de dochter is in kritieke toestand. Haar jongere zus kon ontsnappen en overtuigde haar moeder om het geweer te overhandigen.

Amy Leann Hall schoot op donderdagochtend eerst haar zoon Kayson neer, terwijl de jongen in bed lag. Hij was op slag dood. Daarna schoot Hall door het hoofd van haar 16-jarige dochter, die nog sliep. Het meisje overleefde de aanslag, maar verkeert nog steeds in kritieke toestand.



De 14-jarige zus kon zich ondertussen verschuilen in de badkamer, en slaagde erin om haar moeder om te praten. Uiteindelijk verliet ze de badkamer, terwijl ze bleef zeggen dat alles “oké” was, en overtuigde ze de vrouw om het pistool af te geven.



Hall vluchtte daarna weg uit de woning. De politie kon haar wagen enkele kilometers verderop tegenhouden en arresteerde de vrouw.

Gescheiden

De moeder zou later verklaren dat ze had geprobeerd om haar kinderen te “redden” van hun vader die hen zou mishandelen, aldus de politie. Ze plande om daarna zelfmoord te plegen. Hall en haar man waren twee jaar eerder gescheiden en raakten verwikkeld in een verhitte strijd om de kinderen. Vorige maand diende de vrouw nog een dringende aanvraag in om het hoederecht over de kinderen op te eisen. Haar man had in 2016 beweerd dat de vrouw mentaal onstabiel was en de kinderen psychologisch mishandelde.

Het onderzoek naar de zaak loopt nog. Voorlopig hangt de vrouw een aanklacht wegens moord en twee pogingen tot doodslag boven het hoofd.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.