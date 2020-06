Amerikaanse moeder met dood bedreigd nadat baby in zwembad gegooid wordt tijdens “survivalcursus” KVDS

25 juni 2020

16u17 1 Er is ophef ontstaan over een viraal TikTok-filmpje van een Amerikaanse vrouw, waarop te zien is hoe haar baby van acht maanden in het zwembad gegooid wordt. Krysta Meyer (27) maakte het tijdens een “survivalcursus” voor baby’s van een zwemschool in Colorado Springs. Er kwam echter flink wat commentaar op. De vrouw zou zelfs doodsbedreigingen krijgen.



Meyer deelde de beelden afgelopen weekend op haar TikTok-kanaal. Er is te zien hoe een instructrice van de Little Fins Swim School met haar zoontje Oliver aan de rand van een zwembad staat en het kind erin laat vallen. Daarna springt ze het achterna. De baby komt na enkele seconden weer boven water en houdt zich vervolgens op zijn rugje drijvende tot hij wordt opgevist.

“Kleine vis”

“Oliver verbaast me elke week”, schreef Meyer bij het filmpje, dat al miljoenen keren bekeken werd. “Ik kan niet geloven dat hij na twee maanden al zo veel kan. Hij is een kleine vis.”





Al meer dan 120.000 mensen postten een commentaar op de beelden. Sommigen vonden het een goed idee om een kind te leren wat het moet doen in een noodsituatie, maar anderen waren minder overtuigd. “Je liet hem vallen als een bruisbal”, klonk het verontwaardigd, en ook: “Die kleine jongen is niet aan het zwemmen, hij vecht voor zijn leven.”

Op Facebook vertelde Meyer dat ze heel wat bagger over zich heen kreeg en zelfs doodsbedreigingen ontving. Ze besloot daarop om sociale media even te laten voor wat het was.

Aan het online nieuwsmagazine BuzzFeed gaf ze toe dat ze besefte dat de video “controversieel” was en dat veel mensen hem als “choquerend” konden ervaren. “Mensen zien hoe een kind in het water gegooid wordt en vinden dat niet oké”, klonk het. “Sommige mensen zeiden me dat ik een slechte moeder ben en dat ik mijn kinderen in gevaar breng en traumatiseer.”

Veiligheid

Ze drukt er wel op dat het om een survivalcursus ging. “Alles draait bij ons om veiligheid”, zegt ook Lauri Armstrong, de mede-eigenaar van Little Fins Swim School. “We leren baby’s vanaf zes maanden hoe ze zich op hun rug kunnen draaien als ze in het water vallen en kunnen blijven drijven.”

De methode wordt al langer gebruikt, maar is niet onomstreden. De Amerikaanse beroepsvereniging voor kinderartsen raadt zwemmen sowieso af voor kinderen jongeren dan een jaar en drukt erop dat zwemlessen geen garantie zijn dat een kind niet kan verdrinken.

Risico

“De methode lijkt te werken voor sommige kinderen, maar houdt een belangrijk risico in dat er water in de longen raakt als de baby zijn of haar adem niet lang genoeg inhoudt”, aldus pediater Andrew J. Bernstein in het nieuwsmagazine Fatherly. Dat kan volgens de arts leiden tot een gebrek aan zuurstof in de hersenen, een longontsteking en zelfs verdrinking.