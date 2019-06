Amerikaanse moeder in cel op beschuldiging van gruwelijke mishandeling: “Ze kookte puppy’s en deed kinderen toekijken” KVDS

26 juni 2019

14u14

Bron: AP, Farmington Daily Times, KOB4, The Washington Post 0 Buitenland De Amerikaanse politie heeft maandag een vrouw opgepakt die beschuldigd wordt van vreselijke kinder- en dierenmishandeling. Het was één van haar vijftien kinderen die haar aan de galg praatte. Volgens gerechtsdocumenten zou Martha C. (53) onder meer haar dochter geslagen hebben met keukengerei, een hond van het gezin doodgeschoten hebben en puppy’s gekookt hebben op het fornuis terwijl ze haar kinderen liet toekijken.

Ook de echtgenoot van de vrouw uit Cedar Hill – Timothy C. (57) – zit in de cel. Waar Martha beschuldigd wordt van kindermishandeling, extreme wreedheid tegen dieren en het belemmeren van een onderzoek naar kinderverwaarlozing en –mishandeling, moet Timothy zich alleen voor die laatste aantijging verantwoorden. Ze zitten allebei in de gevangenis van San Juan County.

School

Het Children, Youth and Families Department van New Mexico opende een onderzoek naar het gezin nadat een dochter van het koppel had verklaard dat de kinderen niet naar school mochten en dat ze zich daar zorgen over maakte. Het agentschap ging langs op 22 mei. Maar volgens het meisje dat alarm sloeg, zou haar moeder zich toen met vier van haar jonge kinderen bij buren verstopt hebben. Daarna zou ze hun koffers gepakt hebben en naar Durango in de staat Colorado gereden zijn. Op 1 juni werden ze gelokaliseerd in een motel in Farmington, niet ver van de plaats waar ze woonden.





De politie van San Juan County in New Mexico opende op haar beurt een onderzoek nadat enkele van de volwassen kinderen van het koppel opgepakt waren voor een aanval met een dodelijk wapen. De agenten hoorden verhalen van mishandeling en folteringen en besloten ook langs te gaan.

Ze maakte nadien niet alleen melding van beschuldigingen dat de kinderen niet naar school mochten, maar ook dat ze niet genoeg te eten kregen en zich moesten verstoppen als er mensen van de sociale dienst langskwamen. Slagen waren niet ongewoon en het gezin verhuisde onmiddellijk als de politie of de sociale dienst een onderzoek opende. De kinderen zouden maar één maaltijd per dag gekregen hebben.

Luchtdrukgeweer

Een van de kinderen beweerde ook dat hij beschoten was met een luchtdrukgeweer en dat hij daar nog de littekens van op zijn arm had. Een dochter lag naar eigen zeggen drie jaar aan een ‘vetketting’ die moest verhinderen dat ze at, omdat ze overgewicht had. En een andere meisje vertelde dat ze op haar 14 zwanger was geraakt en zo hard werd geslagen door haar moeder dat ze een miskraam kreeg. (lees hieronder verder)

De beschuldigingen in het arrestatiebevel van de politie werden geformuleerd door verscheidene van de kinderen van het koppel. De beschuldigingen in de strafrechtelijke vervolging kwamen van één van de dochters (17) van Martha en Timothy C.. Zij legde verklaringen af bij de politie van New Mexico (waar ze woonde) en Arizona (waar ze nu verblijft bij twee van haar zussen).

De tiener vertelde dat Martha haar geslagen zou hebben met keukengerei en dat ze daarbij mikte op delen van haar lichaam die onder haar kleren zaten. Het meisje vertelde ook dat haar moeder haar kinderen soms strafte door hun huisdieren te doden. Zo vergiftigde Martha een katje en gooide ze de puppy’s van haar hond in een pot kokend water op het vuur, terwijl de kinderen toekeken.

Hond

Dezelfde dag zou ze de hond van haar dochter neergeschoten hebben. Volgens de ouders was de hond ziek, maar de dochter zei dat ze er zeker van was dat dit niet het geval was. De hond werd daarna begraven in de achtertuin. Eerder hadden ze dode dieren verbrand in de tuin, maar daardoor hadden ze problemen gekregen met de plaatselijke brandweer. (lees hieronder verder)

De politie van San Juan County gaat intussen verder met haar onderzoek en daarvoor werkt ze samen met overheden en agentschappen van verschillende staten. Het Children, Youth and Families Department in New Mexico zou intussen al honderden pagina’s met verslagen over de familie gekregen hebben van sociale diensten in Alaska, Kansas, Missouri en Montana.

Aan de krant Farmington Daily Times verklaarde de politie dat het onderzoek “wel wat tijd” zou vergen. Het Children, Youth and Families Department nam de vier jonge kinderen van het koppel intussen onder zijn vleugels.

Leugens

Een van de zonen van het koppel blijft wel achter zijn ouders staan. Volgens het tv-station KOB4 zegt hij dat alle beschuldigingen leugens zijn. “Mijn moeder is een geweldig persoon. Zonder haar zou ik nu in de goot leven. En mijn vader heeft me gemaakt tot wie ik vandaag ben”, klinkt het.