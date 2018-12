Amerikaanse moeder bevalt van zoon die maar liefst 6,4 kilogram weegt ttr

29 december 2018

19u03

Bron: Fox News 0 De Amerikaanse Jennifer en Eric Medlock waren verbluft toen ze het gewicht van hun pasgeboren zoon te horen kregen. De kleine spruit woog maar liefst 6,4 kilogram. Dat is een record in alle ziekenhuis van de Amerikaanse staat Texas.

Jennifer lijdt aan het polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS), wat betekent dat er meerdere vochtblaasjes in de eierstok aanwezig zijn. Artsen vermoedden dat de Amerikaanse nooit zwanger zou worden, maar uiteindelijk raakte Jennifer enkele jaren geleden toch zwanger via IVF en beviel van een dochter: Annabelle. Het meisje woog 4,8 kilogram bij de geboorte. Onlangs beviel Jennifer van haar tweede kind: Ali, die bij de geboorte een gewicht van 6,4 kilogram had. Het jongetje werd op de wereld gezet met een keizersnede.

“We hoorden de verpleegsters achter het gordijn plots geschrokken reageren. Het was pas toen we wisten hoeveel kilogram het was, dat we het begrepen”, zeg Jennifer tegen CBS Local.“We dachten wel even ‘oh my god’, maar het doet er helemaal niet toe hoe groot hij is, net zo min als zijn gewicht. Wij zijn dolgelukkig met ons kind. En wie weet wil dat wel gewoon zeggen dat hij voorbestemd is om grote dingen te doen”, aldus de ouders.

Ali mocht na een weekje het ziekenhuis verlaten. De jongen had problemen met zijn suiker, zijn pancreas en zijn longen. Tot nu toe gaat het volgens Jennifer goed met haar oogappel. “We genieten met volle teugen van onze kleine jongen”, klinkt het.

Dat een kind bij de geboorte 6,4 kilogram weegt, is een absoluut record in alle ziekenhuizen van de Amerikaanse staat Texas. Toch is Ali niet de zwaarste pasgeboren baby ooit. De Italiaanse Carmelina Fedele beviel in 1955 van een kindje dat 10,2 kilogram woog.