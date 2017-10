Amerikaanse moeder belandt in de cel omdat ze haar zoon niet wil laten inenten redactie

Bron: AD/Detroit Free Press 0 AP Rebecca Bredow wilde absoluut niet dat haar negenjarige zoon ingeënt zou worden. Ze was zelfs bereid om de gevangenis in te gaan om dat tegen te houden. Een vrouw in de Amerikaanse staat Michigan heeft een korte tijd in de gevangenis gezeten omdat ze haar 9-jarige zoon niet wilde laten inenten. Terwijl ze vastzat, heeft haar ex-man ervoor gezorgd dat de jongen alsnog zijn prikken kreeg.

De ouders gingen uit elkaar voor de jongen werd geboren. Hij woont bij zijn moeder en is in de weekenden vaak bij zijn vader. De moeder is tegen inenting, de vader juist voor, zo schrijft de Detroit Free Press. De vrouw noemt religie als reden, maar haar ex-man zegt dat ze helemaal niet religieus is.

De man probeerde vorige maand via de rechter zijn gelijk te halen. De rechter bij de stad Detroit beval de 40-jarige moeder toen dat ze het kind inderdaad zijn vaccinaties moest laten krijgen. Maar Rebecca Bredow zei dat ze liever in de cel zat dan dat de jongen zijn prikken zou krijgen. En dus ging ze vorige week de gevangenis in.

"Ergste dagen van mijn leven"

In die tijd was het kind bij de vader, James Horne, die hem op maandag liet inenten, aldus de krant. Toen de moeder deze week vrij kwam, verklaarde ze dat de vijf dagen cel afschuwelijk waren, maar dat die ontdekking daarna nog erger was. "Dit waren de ergste dagen van mijn leven, behalve dat ik er net achter kwam dat hij is ingeënt en dat ik hem vandaag niet terug krijg." De rechter besloot deze week dat de ouders de voogdij moeten delen.

Bijwerkingen

Moeder Bredow zegt dat ze om religieuze redenen tegen inenting is. Haar zoon had in zijn hele leven nog geen vaccinatie gekregen. Volgens de vader beloofde ze vorig jaar dat ze dat alsnog zou doen, maar toen ze bleef weigeren, stapte hij naar de rechter. Scholen in de Amerikaanse staat eisen dat kinderen worden ingeënt, alleen voor religieuze overwegingen wordt een uitzondering gemaakt. Amerikaanse ouders kiezen er steeds vaker voor hun kinderen geen vaccinaties te geven omdat ze bang zijn voor bijwerkingen. Voor zulke bijwerkingen bestaat geen wetenschappelijk bewijs.