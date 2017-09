Amerikaanse minister van Volksgezondheid neemt ontslag na schandaal rond privévliegtuigen kv

Tom Price, minister van Volksgezondheid in de Trump-administratie, heeft vandaag zijn ontslag ingediend. De president heeft het ontslag aanvaard, zo meldt het Witte Huis. Price raakte deze week in opspraak omdat hij herhaaldelijk privévliegtuigen charterde terwijl er commerciële vluchten beschikbaar waren. Bovendien gebruikte de gezondheidminister ook militaire vliegtuigen voor buitenlandse reizen.

De bal ging aan het rollen toen het magazine Politico het nieuws over Prices verkwisting van belastinggeld uitbracht. Sinds mei charterden de minister en zijn gevolg minstens 26 privévliegtuigen voor werkgerelateerde trips, terwijl er commerciële vluchten beschikbaar waren. De trips kostten de Amerikaanse belastingbetaler meer dan 400.000 dollar, zo maakte Politico dinsdag bekend. Kabinetsleden in Amerika vliegen meestal met commerciële vliegtuigmaatschappijen, tenzij er specifieke redenen zijn om een privévliegtuig te nemen.

Donderdag bracht het magazine vervolgens aan het licht dat Price ook militaire vliegtuigen had gebruikt voor reizen naar Afrika, Europa en Azië, goed voor nog eens 500.000 dollar aan kosten. In totaal lopen Prices reiskosten dus op tot bijna 1 miljoen dollar.

Enkel eigen zitje terugbetaald

Price had zich donderdag zich nog verontschuldigd voor het gebruiken van privéjets. Hij gaf aan dat de belastingbetaler niet zou opdraaien "voor zijn zitje op de vliegtuigen" omdat hij die kosten zou terugbetalen. Dat bedoelde hij erg letterlijk, want volgens een woordvoerder van het ministerie zou de minister exact 51.887,31 dollar overmaken aan de Amerikaanse schatkist. Voor de zitplaatsen van zijn gevolg draait hij bijgevolg niet op.

Minister ad interim

President Trump had eerder al aangegeven "niet blij te zijn" met de situatie en antwoordde enkele dagen geleden nogal netelig met "We zullen zien" op de vraag of hij zijn minister de laan zou uitsturen. Hij is nu van plan om viceminister voor Gezondheid Don Wright ad interim aan te stellen.