Amerikaanse minister van Justitie wil FBI onderzoeken voor spionage van Trump in 2016 kv

10 april 2019

19u29

Bron: Belga, ANP, Reuters 0 De Amerikaanse minister van Justitie William Barr vermoedt dat diensten van de federale politie in 2016 de campagne van Donald Trump hebben bespioneerd. Barr leek zich tijdens een ondervraging in de Amerikaanse senaat aanvankelijk aan te sluiten bij Trumps pogingen om het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller in diskrediet te brengen. Later stelde hij zijn bewering bij: “Ik wil zeker zijn dat er hij niet geschaduwd werd zonder autorisatie”, aldus Barr.

"Ik denk dat er gespioneerd is, ja", zei Barr vandaag tijdens een getuigenis voor de senaatscommissie over het budget van het ministerie van Justitie. "Maar de vraag is of er voldoende basis was hiervoor.”

Barr zei dat hij het niet specifiek had over de FBI, maar over geheime diensten in het algemeen. “Ik ben van mening dat het bespioneren van een politieke campagne een groot probleem is”, zei hij. De minister van Justitie had eerder in het Huis van Afgevaardigden gezegd dat hij de FBI wilde onderzoeken. Hij heeft al een commissie samengesteld. De partij van Trump beweert dat het speurwerk van de FBI en het ministerie van Justitie destijds was ingegeven door aversie en vooringenomenheid tegen Trump.

“Opruiing”

De Democratische senator Brian Schatz hekelde echter Barrs gebruik van de term spionage en noemde het “opruiend”. Barr stelde later zijn woorden bij. “Vermoedelijk was er een nalatigheid bij een aantal toenmalige toplui daar”, aldus Barr. Tegelijk prees hij de huidige topman van de FBI, Christopher Wray. Die laatste kwam aan het hoofd van de FBI nadat Trump zijn voorganger James Comey begin 2017 had ontslagen. “Ik verzamel alle info over de oorsprong van en de uitvoering van deze activiteiten tegen de campagne”, zei Barr nog.

Lekken

Barr werd ook ondervraagd over het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller naar veronderstelde Russische beïnvloeding in de Amerikaanse verkiezingen.De minister van Justitie stelde al een samenvatting op van dat rapport, maar het hele rapport is nog niet publiek. Barrs samenvatting pleit Trump vrij van alle vermoedens van samenspanning. Leden van het team van Mueller lekten de voorbije dagen echter dat de samenvatting niet correct is. Barr beloofde dat het 400 pagina's tellende rapport volgende week publiek zal worden, maar bevestigde dat er nog altijd delen top secret blijven. Hij zei nog dat hij niet overlegt met het Witte Huis over welke delen geheim blijven.

De FBI opende in juli 2016 een onderzoek naar mogelijke inmenging van Rusland in de campagne, om vervolgens de contacten tussen de entourage van de toenmalige Republikeinse kandidaat en Moskou te onderzoeken. In mei 2017 werd Mueller belast met het onderzoek naar de vermoedens van samenspanning tussen Trump en Moskou.