Amerikaanse minister van Justitie ondervraagd in onderzoek naar Russische verkiezingsinmenging

23 januari 2018

16u52

Bron: NY Times, BBC 0 Jeff Sessions, de Amerikaanse minister van Justitie, is vorige week ondervraagd door het team van speciaal onderzoeker Robert Mueller. Die commissie buigt zich over de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 en de mogelijke samenzwering met het campagneteam van Donald Trump. Dat meldt The New York Times op gezag van een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Woordvoerster Sarah Isgur Flores bevestigt dat het interview vorige week plaatsvond. De ondervraging zou meerdere uren geduurd hebben.

In maart maakte minister van Justitie Jeff Sessions bekend dat hij zich distantieerde van alle gerechtelijke aangelegenheden betreffende de verkiezingen van 2016, waaronder ook het onderzoek naar de samenzwering met en de inmenging van Rusland. Sessions, al van vroeg in de campagne een fervent aanhanger van Trump, had voor het Congres immers verzwegen dat hij tijdens de verkiezingscampagne twee keer een ontmoeting had met de Russische ambassadeur voor de VS.

Donald Trump probeerde Sessions nog te overtuigen om het onderzoek naar de Russische inmenging te leiden, maar de justitieminister volgde het advies van openbare aanklagers binnen zijn departement en nam afstand.

Sessions was nauw betrokken bij het ontslag van FBI-directeur James Comey, maar hij kan nu geen invloed meer uitoefenen op het onderzoek van Mueller. Trump heeft het voorbije jaar zijn ongenoegen daarover al meermaals geuit. Toen Mueller in mei werd aangesteld, bood Sessions zijn ontslag aan, maar Trump weigerde dat.

Ondervraging topmedewerkers

Het is voor zover bekend de eerste keer dat het team van Mueller een lid van het kabinet van president Trump ondervraagt. Twee weken geleden dagvaardde Mueller ook Steve Bannon, die erg nauw betrokken was bij Trumps verkiezingscampagne. Van januari tot augustus 2017 werkte hij als hoofdstrateeg in het Witte Huis. Zijn ondervraging zal in de loop van de volgende weken plaatsvinden.



Verwacht wordt dat onder andere ook vicepresident Mike Pence, Donald Trump Jr. en Ivanka Trump uiteindelijk gedagvaard zullen worden.

Inmenging en samenzwering

Zeventien Amerikaanse inlichtingendiensten zijn tot de vaststelling gekomen dat Rusland geprobeerd heeft om de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden in het voordeel van Donald Trump, maar een samenzwering tussen het campagneteam van Trump en het Kremlin is nog niet bewezen. Robert Mueller, die van 2001 tot 2013 aan het hoofd stond van de FBI, en drie andere bijzondere commissies binnen het Amerikaanse Congres, onderzoeken de inmenging en eventuele samenzwering.