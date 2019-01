Amerikaanse minister van Defensie noemt gesprekken met taliban "bemoedigend" AW

28 januari 2019

20u03

Bron: Belga 0 Waarnemend Amerikaans minister van Defensie Patrick Shanahan toonde zich optimistisch over de gesprekken tussen de Verenigde Staten en de radicaalislamitische taliban over de toekomst van Afghanistan. De gesprekken zijn "bemoedigend", aldus Shanahan in de marge van een ontmoeting met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

Shanahan ontkende evenwel dat hij opdracht gekregen heeft om een terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan voor te bereiden.



Vijfde gespreksronde

Zaterdag was de jongste - minstens de vijfde - gespreksronde sinds juli tussen vertegenwoordigers van de taliban en de Amerikaanse regering afgelopen. Daarin ging het over een terugtrekking van de internationale troepen, een wapenstilstand, en de vraag of het land een veilige haven voor terroristen wordt. Beide kanten spreken over vooruitgang.

De gesprekken zouden ook moeten leiden tot directe gesprekken van de taliban met de Afghaanse regering. Toch kon Amerikaans delegatieleider Zalmay Khalilzad de taliban tot dusver nog niet overtuigen om met Kaboel rond de tafel te gaan.

Vredesakkoord

Khalilzad zei aan de New York Times dat de VS en de taliban het in principe eens geraakt zijn over het kader van een vredesakkoord. Daarin zouden de opstandelingen garanderen dat Afghanistan niet door internationaal actieve terreurgroepen gebruikt zal worden. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de Amerikaanse troepen volledig teruggetrokken worden. In ruil gaan de taliban akkoord met een wapenstilstand en gesprekken met de regering in Kaboel.