Amerikaanse minister van Defensie geen voorstander van inzet leger Politiegeweld tegen zwarte Amerikanen

03 juni 2020

17u51

Bron: Belga 0 De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper heeft woensdag publiekelijk verklaard geen voorstander te zijn om het leger in te zetten bij de protesten die in de Verenigde Staten woeden na de dood van Afro-Amerikaan George Floyd. Floyd kwam vorige week om door bruut politiegeweld.

President Donald Trump dreigde er de voorbije dagen mee het leger in te zetten om de protesten na de dood van George Floyd neer te slaan.

"De optie om actieve strijdkrachten in te zetten mag alleen worden gebruikt als een laatste redmiddel, en alleen in de meest urgente en nijpende situaties", vertelde Esper tijdens een persmoment. "We bevinden ons nu niet in een van die situaties.”



Esper gaf ook aan geen idee te hebben wat de plannen waren van Trump bij het bezoek aan de St. Johns Episcopal Church maandag. De Amerikaanse president trok er heen met enkele officials van het Witte Huis, onder wie Esper, en liet zich fotograferen met een bijbel in de hand. Betogers in de buurt van de kerk, die zondagavond werd beschadigd in de schermutselingen, werden hardhandig verdreven. De actie van Trump bij de 'kerk van de presidenten' leidde tot grote verontwaardiging.

"Ik dacht dat ik twee dingen ging doen", aldus Esper. "De schade bekijken en de troepen toespreken. Waar we precies naartoe gingen, wist ik niet. Ik wilde de schade opmeten. Ik doe mijn uiterste best om apolitiek te blijven en situaties, die politiek lijken, te vermijden.”