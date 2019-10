Amerikaanse minister van Defensie afgereisd naar Saoedi-Arabië

KVE

21 oktober 2019

21u15

Bron: Belga

0

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper is naar Saoedi-Arabië afgereisd, te midden van aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens een Pentagon-woordvoerster zal Esper in Riyad Saoedische vertegenwoordigers ontmoeten om er over "gemeenzame, regionale verlangens" te praten. Iran beschouwt het soennitische Saoedi-Arabië als zijn aartsvijand.