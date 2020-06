Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken waarschuwt taliban kv

30 juni 2020

22u27

Bron: Belga 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft de Taliban gewaarschuwd geen aanvallen uit te voeren op Amerikaanse troepen.

Hij belde daarover maandag met een vertegenwoordiger van de Taliban. Een woordvoerder van de Afghaanse strijders stelde dat ze zich houden aan afspraken van eerder dit jaar om zich terughoudend op te stellen. De groep zou geen Amerikanen of vertegenwoordigers van andere landen aanvallen.

In de VS ontstaat er ondertussen meer en meer deining over berichten in de Amerikaanse pers dat Rusland islamistische groepen in Afghanistan premies zou hebben gegeven om Amerikaanse soldaten of militairen van zijn bondgenoten te doden. Ook rijst meer en meer de vraag in hoeverre president Donald Trump daarvan op de hoogte was.