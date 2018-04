Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken: "Laks beleid tegenover agressie van Rusland komt ten einde" KVE

12 april 2018

10u16

Bron: Belga 0 De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, pleit voor een strengere aanpak van Rusland. Hij deed dat in geschreven nota's in de aanloop naar de hoorzitting rond zijn benoeming in de Senaat.

"Rusland blijft zich agressief gedragen, en doet dat na jaren van een laks beleid tegenover die agressie. Dat is nu voorbij", aldus de voormalige CIA-baas in nota's die werden overgemaakt aan de commissie Buitenlandse Zaken van de Senaat. "De lijst van acties van deze administratie om de kosten voor Vladimir Poetin te verhogen, is lang."

"We zijn ons leger, dat al sterk is, aan het heropbouwen en herkapitaliseren onze nucleaire afschrikkingsmiddelen. We hebben harde sancties opgelegd en meer Russische diplomaten en agenten van de inlichtingendiensten het land uitgezet dan op eender welk ander moment sinds de Koude Oorlog", aldus Pompeo nog.

Pompeo volgt Rex Tillerson op, die na dertien maanden door Trump werd ontslagen. De 54-jarige behoort tot de zeer conservatieve Tea Party en is hevig gekant het Iraans nucleair akkoord.

De spanningen tussen Rusland en de VS lopen hoog op, nu president Donald Trump Rusland in een tweet gewaarschuwd heeft voor een raketaanval op Syrië na een mogelijke gifgasaanval door het Syrische regime in Douma. Hij stelde ook dat de relatie met Rusland "erger is dan ooit geweest, de Koude Oorlog inbegrepen".

Tijdens zijn campagne had Trump president Vladimir Poetin nog geprezen voor zijn kwaliteiten als leider. De vele onthullingen over banden tussen het Trump-team en Rusland en de Russische inmenging bij de verkiezingen in het voordeel van Trump, geven bovendien aan dat de relatie tussen Trump en het Kremlin toch minstens voor tijdje positief was.