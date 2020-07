Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken beweert dat hoofd WHO is 'gekocht' door China ISA

22 juli 2020

16u47

Bron: Belga 0 Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, "gekocht" door de Chinese regering. Dat heeft hij dinsdag gezegd tijdens een besloten vergadering met Britse parlementsleden in Londen, zo rapporteerden meerdere bronnen aan de Britse krant The Times.

"Meer kan ik niet zeggen, maar ik kan wel zeggen dat er een deal werd gemaakt", aldus Pompeo, die zich naar eigen zeggen baseert op inlichtingeninformatie.

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn regering hebben de WHO meermaals bekritiseerd, en beschuldigen de organisatie ervan de ernst van de coronapandemie in opdracht van China te minimaliseren.

De WHO heeft woensdag scherp gereageerd op de beschuldigingen. "De WHO is niet op de hoogte van dergelijke uitspraken, maar we verwerpen met klem alle persoonlijke aanvallen en ongegronde beschuldigingen", aldus de VN-organisatie in een verklaring.