Amerikaanse minister spelt Greta Thunberg de les: “Behaal eerst diploma economie aan universiteit vooraleer je ons economisch advies geeft” KVE

23 januari 2020

16u17

Bron: Reuters, ABC News, New York Times 374 De Amerikaanse minister van Financiën heeft klimaatactiviste Greta Thunberg in het Zwitserse Davos de les gespeld. Volgens Steven Mnuchin bevindt het Zweedse klimaatmeisje zich helemaal niet in de positie om economische adviezen te verstrekken aan de Verenigde Staten zolang ze geen diploma economie heeft behaald aan de universiteit.

Thunberg had deze week op het World economic Forum in Davos zowel overheden als bedrijven opgeroepen tot een ban op fossiele brandstoffen. Toen tijdens een persconferentie aan Steven Mnuchin werd gevraagd welk effect dit zou hebben op de Amerikaanse economie, nam hij het klimaatmeisje op de korrel.

“Is zij dan dé hoofdeconoom? Wie is zij? Ik ben een beetje in de war”, stak hij van wal. “Nadat ze haar diploma economie aan de universiteit heeft behaald, kan ze ons alles eens komen uitleggen”, stelde hij.



Tijdens het afgelopen jaar heeft Thunberg veel aspecten van het Amerikaanse beleid ter discussie gesteld, niet het minst het omstreden besluit van president Donald Trump om het land terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs.



Mnuchin stond erop om te benadrukken dat het Amerikaanse beleid verkeerd werd geïnterpreteerd en dat Trump “absoluut gelooft” in een “schone en duurzame” omgeving.

Volgens Mnuchin hebben de Verenigde Staten een voortrekkersrol gespeeld in het verminderen van koolstofemissies. “De president heeft bezwaar gemaakt tegen de overeenkomst van Parijs, omdat hij van mening is dat het om een ‘unfaire’ overeenkomst ging voor de Verenigde Staten.”

Tijdens zijn speech in Davos had de Amerikaanse president Donald Trump van zijn kant nog het belang van olie en gas onderstreept. “Thunberg moet zich in plaats van op de Verenigde Staten op andere landen concentreren die echt wel het milieu vervuilen, zei hij. “Ik denk dat Greta rond die andere meer vervuilende landen moet beginnen werken.”

BEKIJK OOK. Trump spreekt op eerste dag van ‘World Economic Forum’ (WEF)