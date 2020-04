Amerikaanse minister neemt ontslag na corona-affaire vliegdekschip jv

07 april 2020

22u06

Bron: ANP 1 De Amerikaanse minister van Marine Thomas Modly heeft zijn ontslag ingediend naar aanleiding van de affaire rond het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt. Dat melden Amerikaanse media.



Het vliegdekschip kwam in het nieuws doordat bij bemanningsleden aan boord besmetting met het coronavirus werd vastgesteld. Omdat de commandant, Brett Crozier, niet meteen hulp kreeg schreef hij een brief aan de defensieleiding waarin hij kritiek uitte op de aanpak van de corona op zijn schip.

Crozier werd uit zijn functie gezet en overgeplaatst omdat hij de brief had laten lekken. Democraten in het Huis van Afgevaardigden riepen daarna om het ontslag van minister Modly die Crozier “naïef en dom” had genoemd. De minister bood eerder zijn excuses nog aan aan Crozier maar koos dinsdag voor een vertrek.

Op de USS Theodore Roosevelt, een van de grootste oorlogsschepen ter wereld, zijn inmiddels 230 besmettingen vastgesteld. Meer dan 70 procent van de ongeveer 5000 opvarenden is inmiddels getest. Het vliegdekschip ligt in de haven van het eiland Guam.

Minister van Defensie Mark Esper accepteerde het ontslag van Modly en droeg meteen Jim McPherson voor als zijn opvolger. Die werd door president Donald Trump goedgekeurd.