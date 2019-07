Amerikaanse miljardair opgepakt voor seksuele uitbuiting van jonge meisjes kg

Bron: ANP 0 De Amerikaanse politie heeft miljardair Jeffrey Epstein in New Jersey opgepakt. Hij wordt verdacht van het seksueel uitbuiten en misbruiken van minderjarige meisjes, jaren terug. Epstein, die in het verleden al beschuldigd werd van het lastigvallen van meisjes, werd op het vliegveld van Teterboro gearresteerd, waar hij een privé-vliegtuig heeft staan.

Epstein zou zijn slachtoffers naar verschillende huizen hebben gelokt en had seks met ze. Ook betaalde hij hen om weer nieuwe meisjes te rekruteren. Sommige meisjes waren pas dertien jaar oud.



In 2008 werd Epstein al eens veroordeeld voor gedwongen prostitutie. Hij werd toen ook verdacht van het misbruiken van tientallen meisjes. Door een deal te sluiten met de openbaar aanklager ontliep hij een mogelijk levenslange celstraf. Uiteindelijk zat hij dertien maanden vast.



Epstein zit in voorlopige hechtenis. Morgen moet hij voor het gerecht verschijnen in New York.