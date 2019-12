Amerikaanse militairen mogen geen TikTok meer gebruiken door “cybergevaar” NLA

31 december 2019

16u17

Bron: ANP 1 Amerikaanse militairen mogen geen filmpjes meer maken met TikTok. De Chinese video-app is in de ban gedaan door de landmacht en de marine, omdat het gaat om een "cybergevaar", melden de militaire nieuwssite Military.com en CNN.

"We staan het niet toe op overheidstelefoons", laten de legerafdelingen weten. Het is niet bekend of de Amerikaanse luchtmacht en de mariniers TikTok ook verbieden. De legerleiding kan militairen niet verbieden om TikTok op hun eigen telefoons te gebruiken, maar kan wel oproepen om terughoudend te zijn.

TikTok is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance. Amerikaanse functionarissen zeggen al langer dat de app een veiligheidsrisico is. Persoonlijke gegevens van militairen en ambtenaren zouden in Chinese handen kunnen komen.