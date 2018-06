Amerikaanse militairen mee op zoek naar Thaise voetballertjes in grot, maar hevige regenval hindert hen Joeri Vlemings

Bron: CNN, New York Post, Time 3 Het reddingsteam dat al dagenlang twaalf Thaise voetballertjes en hun coach probeert te vinden, is versterkt met Britse experts en Amerikaanse militairen. Maar de duikers konden door de overvloedige regenval niet verder doordringen in de Noord-Thaise grotten waarin de voetbalploeg vastzit. De tieners zijn al sinds zaterdagnamiddag vermist.

Gisteravond laat kwamen ook Amerikaanse militairen ter plaatse aan het grottencomplex Tham Luang Nang Non, waar het voetbalteam vermoedelijk al vijf nachten opgesloten zit. De Amerikanen zouden ook een sonarsysteem bij zich hebben dat onder water kan gebruikt worden. De duikers gingen meteen de grotten in, maar moesten uiteindelijk rechtsomkeert maken omdat het te fel regende.

Een parkwachter zag zaterdagnamiddag enkele fietsen bij de ingang van de grotten, die nu - tijdens het regenseizoen - eigenlijk ontoegankelijk zijn. Vermoed wordt dat de 25-jarige coach en zijn twaalf spelertjes - allemaal tieners - toch naar binnen gegaan zijn en daar verrast werden door de hevige regen.

Narongsak Osatanakorn, gouverneur van Chiang Rai, zei dat de eerste optie om water uit de grotten te pompen en de jongens vervolgens langs de ingang weer naar buiten te halen, alsmaar moeilijker wordt. Maar er is nog een mogelijkheid: "We kunnen van bovenaf in de grot afdalen", zei Ostanakorn. "We hebben al enkele holtes en schachten gevonden en indien nodig, zullen we zelf een gat boren." Meer dan zeshonderd man is op zoek naar schachten en openingen boven het onderaardse complex die toegang tot de grotten bieden. In totaal zijn er nu meer dan duizend reddingswerkers in het getouw.

De regenval is veel heftiger dan anders, zelfs voor een regenseizoen. Teams die in de grotten zelf in de weer waren om de jongens te lokaliseren, moesten er weer uitkomen. Het waterpeil is vannacht weer gestegen in het grottencomplex. En er wordt nog meer regen verwacht. Toch blijft Ostanakorn de hoop koesteren dat de vermiste groep jongeren nog in leven is. De onderaardse gangen hebben ook hoger gelegen delen waar het droog zou zijn.

Zwaardere waterpompen worden nu ingezet. Gisteren is het voor het eerst ook echt gelukt om water rechtstreeks uit de grot te pompen. Kleinere toestellen pompten het water tot dan naar kreken in de grot zelf. Uit angst voor kortsluiting staan de waterpompen voorlopig uit.

Intussen wachten familieleden van de vermisten bang af. Een zestigtal van hen overnacht in een geïmproviseerd tentenkamp aan de ingang van de grotten.