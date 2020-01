Amerikaanse militairen liepen hersenletsel op bij aanval Iran kv

24 januari 2020

21u58

Bron: ANP 0 Bij de Iraanse raketaanval op een Amerikaanse basis in Irak hebben 34 militairen hersenletsel of een hersenschudding opgelopen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft dat vandaag bekendgemaakt.

Iran voerde begin deze maand een vergeldingsactie uit voor de moord op Qassem Soleimani. De Iraanse generaal werd door een Amerikaanse droneaanval nabij Bagdad gedood. De Iraniërs voerden raketaanvallen uit op twee Amerikaanse militaire bases in Irak.

In eerste instantie zei president Donald Trump dat niemand gewond was geraakt. Later bracht het leger naar buiten dat bij de raketaanval op de luchtmachtbasis in Ain al-Asad wel degelijk militairen gewond zijn geraakt.