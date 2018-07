Amerikaanse media slaan blunder: wie is toch die lachende man naast Trump? Maarten van Ast

03 juli 2018

16u40

Bron: AD.nl 0 Amerikaanse media geraakten er maar niet aan uit. Wie is toch die goedlachse man naast president Trump in de Oval Office? Het leverde een aantal pijnlijke uitglijers op.

De ontmoeting tussen de Nederlandse premier Mark Rutte en de Amerikaanse president Donald Trump is voor onze noorderburen best bijzonder, maar in de VS zijn dit soort onderonsjes business as usual. Sterker nog, een aantal grote kranten wist niet eens wie Rutte was, en ging daarmee pijnlijk de fout in.



De NY Times vermeldde op de voorpagina dat Rutte de premier van Denemarken is, terwijl The Washington Post de goedlachse premier aanzag als een van de kandidaten voor een plek in het hogerechtshof.



De twee kranten - die bekendstaan om hun politieke verslaggeving - haastten zich om de fout aan te passen nadat tientallen mensen op Twitter er melding van hadden gemaakt.

This is Mark Rutte, Prime Minister of the Netherlands. NOT DENMARK. DER. Embarrassed much? @nytimes pic.twitter.com/8XFTi8Mk3P Suzanne Wolf(@ SuzanneWolf) link

Are you kidding me @nytimes? #suchacliche pic.twitter.com/6ZQkpeuETt Hanneke Keultjes(@ hannekekeultjes) link

Onderbreken

Over één ding is de Amerikaanse pers - als ze al over de ontmoeting schrijven - het wel eens: deze man in zijn strakke zwarte pak is blijkbaar niet onder de indruk van Trump. Het onderonsje voor de camera waarin Rutte de Amerikaanse president onderbreekt en tegenspreekt staat vrijwel overal centraal.



'Dutch Prime Minister Mark Rutte Tells Off Trump Right To His Face', kopt The Huffington Post. Ook bij de politieke websites The Hill en Politico wordt het opmerkelijke moment uitvoerig besproken.



Trump betoogt over een mogelijke handelsovereenkomst met de EU als Rutte hem plots in de reden valt. "Als we eruit komen is dat positief. En zo niet, dan is dat ook positief", zegt Trump. "Nee", zegt Rutte lachend, "Niet positief. We moeten er op een of andere manier uit komen." Trump laat zich niet van de wijs brengen en praat gewoon door. Het gesprek verliep niettemin 'met respect', zei Rutte na afloop.

Wacht - was Rutte daarom uitgenodigd?! pic.twitter.com/iNPAPD0ci2 Erik Mouthaan(@ erikmouthaanRTL) link