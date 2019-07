Amerikaanse media hekelen: “President maakt van Independence Day een Trumpdag” ADN

03 juli 2019

18u01

Bron: ANP 0 President Trump wordt er door een aantal Amerikaanse media van beschuldigd de nationale feestdag, 4 juli, te veel naar zich toe te trekken en er een 'Trumpdag' van te maken. CNN spreekt over "Trumps politieke 4e juli-evenement".

Trump heeft lang gezwegen over wat hij van plan was voor Independence Day, maar het staat nu vast dat hij in Washington een 'groet aan Amerika' wil brengen, onder meer met militair vertoon op de National Mall en met vliegtuigen in de lucht. Tot grote ergernis van zijn tegenstanders wil hij aan het begin van de avond een toespraak houden voor het Lincoln Monument (00.30 uur, 5 juli onze tijd). Trump heeft het grote vuurwerk ook naar een park achter het monument verplaatst.

Parade in Parijs

Trumps Onafhankelijkheidsdag zou zijn geïnspireerd door de militaire parade in Parijs toen hij daar in 2017 op 14 juli te gast was. Zijn tegenstanders vrezen dat hij probeert een populaire dag in een politieke manifestatie rond zijn persoon en thema 'Make America Great Again' te maken.



Het is niet voor het eerst dat de politiek zich met de 4e juli bemoeit. Aanhangers van president Richard Nixon (1913-1994) wilden een speciale dag om het over de Vietnam-oorlog verdeelde land bij elkaar te brengen met een speciale televisieshow vanaf het Lincoln Monument. Tegenstanders van de Vietnamoorlog raakten er toen slaags met de oproerpolitie.

Sowieso politieke lading

Het is sowieso een dag met een politieke lading. Aanvankelijk was de verjaardag van de eerste president George Washington (1732-1799) de nationale feestdag en die is om politieke redenen verdrongen door 4 juli. Op die dag werd in 1776 de onafhankelijkheidsverklaring in Philadelphia getekend, daarmee scheidden zich dertien koloniën in Amerika af van het Britse Rijk. De onafhankelijkheidsverklaring was feitelijk al op 2 juli goedgekeurd en aangenomen en die is dan ook vaak als nationale dag genoemd.

De ‘Fourth of July’ is pas sinds 1870 een vrije dag. Drie presidenten zijn op 4 juli overleden, inclusief drijvende krachten achter de verklaring, Thomas Jefferson (1743-1826) en John Adams (1735-1826). De andere is James Monroe (1758-1831). Voor één president, Calvin Coolidge (1872-1933) was 4 juli ook zijn eigen verjaardag.