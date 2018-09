Amerikaanse McDonald's werknemers protesteren tegen seksuele intimidatie op de werkvloer: #MeToo AW

19 september 2018

11u44

Bron: NYT 0 Talrijke Amerikaanse McDonald’s werknemers vulden gisteren de straten, verspreid over de Verenigde Staten, met pamfletten waarop ze #MeToo in drukletters schreven. De deelnemers beschuldigen hun oversten van seksueel wangedrag en onrechtmatige ontslagen als slachtoffers hun mond voorbijpraatten. Ze eisen een betere aanpak van het beleid.

De MeToo hashtag werd bijna een jaar geleden in het leven geroepen en niet enkel het imago van Harvey Weinstein werd aan diggelen geslagen. De Amerikaanse én Vlaamse (lees: Bart De Pauw) entertainmentindustrie werd bekritiseerd en nu is het de beurt aan een van de grootste fastfoodketens. In Amerika protesteerden talrijke werknemers van McDonald’s tegen grensoverschrijdend gedrag van hun oversten. Verschillende restaurants werden gesloten en de protestanten trokken de straat op met grote borden en tape voor hun mond. #MeToo mocht niet ontbreken.



Met hun protest - wat het eerste in honderd jaar tijd zou zijn - hopen ze het beleid zover te krijgen om strenger op te treden tegen seksuele intimidatie. Zo pleiten ze voor trainingsprogramma’s voor alle werknemers om op een gepaste manier met elkaar te leren omgaan.

Strenge beleidsregels en trainingen

McDonald’s reageerde alvast dat ze de aanklachten serieus nemen en onderzoeken. Afhankelijk van de ernst van het probleem zal de fastfoodketen aanvullende maatregelen introduceren om zo de werknemers te beschermen. "We hebben strenge beleidsregels, procedures en trainingen die speciaal zijn ontworpen om seksuele intimidatie te voorkomen", aldus hun verklaring. "Om ervoor te zorgen dat we alles doen wat mogelijk is, hebben we experts ingeschakeld.”

"Moeilijke klus"

De schuldige werkgevers aanduiden en ontslaan, wordt een moeilijkere klus. Dat zegt de advocaat van de slachtoffers. Werkgevers kunnen enkel aansprakelijk gesteld worden eenmaal werknemers bewijzen dat ze onder druk moesten werken in een vijandige situatie of met de angst ontslagen te worden. De werkgevers dreigden immers met ontslag als de slachtoffers hun mond voorbijpraatten.

Bovendien telt McDonald’s ongelofelijk veel restaurants wat het nog moeilijker maakt voor werknemers om klachten omtrent directe oversten aan de juiste individuen te richten. Dat schrijft The New York Times.

McDonald’s relativeert en zegt nog in een verklaring dat ze alles doen wat mogelijk is. Het verwerken van de klachten duurt gewoon wat langer omdat ze het probleem grondig willen verwerken en aanpakken.

