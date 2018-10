Amerikaanse mariniers drinken hoofdstad van IJsland leeg

Karen Van Eyken

29 oktober 2018

18u12

Bron: Iceland Magazine, Bild

Voor de start van een grootscheepse militaire oefening van de NAVO in Noorwegen hielden Amerikaanse soldaten eerst enkele dagen halt in IJsland. En dat zullen de bars in Reykjavik geweten hebben. In geen tijd zaten ze zonder bier.