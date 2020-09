Amerikaanse marinier die transgender vermoordde krijgt gratie op Filipijnen kv

13 september 2020

05u34

Bron: ANP 0 Een Amerikaanse marinier die op de Filipijnen vastzat voor de moord op een transgender, is in Manilla op het vliegtuig naar de Verenigde Staten gezet. Korporaal Joseph Scott Pemberton kreeg voor zijn vertrek van de Filipijnse president Rodrigo Duterte een volledig pardon.

De moord vond plaats in 2014. De marinier werd boos toen hij ontdekte dat hij het bed in een grauw hotel niet deelde met een vrouw, maar met een andere man. Hij duwde hem weg, kreeg een klap en wurgde de transgender vervolgens. De marinier kreeg 12 jaar cel. De zaak lag gevoelig omdat de Verenigde Staten bondgenoot Filipijnen steunen bij een ruzie met China over de Zuid-Chinese Zee. De landen sloten in 2014 een verdrag over militaire samenwerking.

Het pardon van Duterte komt hem op flinke kritiek van transgenderactivisten te staan. Ze noemen het een "gerechtelijke dwaling".



Hoewel Pemberton onderweg is naar de VS, is hij door de Amerikaanse immigratiedienst op de zwarte lijst gezet. Wat dat precies betekent is echter nog onduidelijk.