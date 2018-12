Amerikaanse marine zoekt naar overlevenden na luchtbotsing tussen twee vliegtuigen: 2 inzittenden teruggevonden, nog 5 vermisten kv en ib

06 december 2018

03u57

Bron: ANP 3 De Japanse zeemacht heeft twee Amerikaanse mariniers teruggevonden voor de kust van Japan, nadat twee vliegtuigen van de U.S. Marine Corps waren gebotst en neergestort. Dat maakte het Japanse ministerie van Defensie in Tokio bekend. Vijf andere mariniers zijn nog vermist. Een zoek- en reddingsoperatie is opgestart.

Een van de twee mariniers bevindt zich in een “stabiele toestand”, zei een woordvoerder van de Japanse regering. “Een van de leden betrokken in het ongeval, wordt geëvalueerd door de competente medische autoriteiten”, zei de Marine Corps op Twitter. Over de toestand van de tweede, die iets later is gevonden, is nog niets bekendgemaakt.



De Amerikaanse marine zoekt voor de kust van Japan ondertussen verder naar andere overlevenden. Ook Japanse reddingswerkers helpen daarbij. “We willen de mariniers van de Japanse strijdkrachten bedanken voor hun inspanningen en het snelle opzetten van een zoek- en reddingsmissie”, zegt de Amerikaanse marine.



De twee toestellen waren een KC-130-vliegtuig met vijf bemanningsleden en een F/A-18-straaljager met twee bemanningsleden. De vliegtuigen waren opgestegen op de basis Marine Corps Air Station Iwakuni.



Een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeluk, dat zich voordeed tijdens een “normale geplande training”, is opgestart. Het ongeval gebeurde op ongeveer 100 kilometer ten zuiden van Muroto op het zuidwestelijke eiland Shikoku, aldus het Japanse ministerie van Defensie. Volgens een anonieme legermedewerker gebeurde het ongeluk tijdens een oefening van het bijtanken.

