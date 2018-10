Amerikaanse marine geeft beelden vrij van binnen in zinkend vliegtuig Redactie

01 oktober 2018

07u38

Bron: KameraOne

Vorige week vrijdag is een vliegtuig van de maatschappij Air Niugini, de nationale luchtvaartmaatschappij van Papoea Nieuw-Guinea, voor de kust van de Federale Staten van Micronesië gezonken. De Amerikaanse marine heeft geholpen bij de redding van de 46 inzittenden. De marine heeft nu beelden vrijgegeven van die actie.

Micronesië is een eilandengroep in de Stille Oceaan. De Verenigde Staten hebben een samenwerkingsovereenkomst met Micronesië. Zaken zoals financiële hulp en defensie worden door de VS geregeld.