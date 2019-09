Amerikaanse marine bevestigt bestaan opnames ufo's SPS

19 september 2019

07u40

Bron: ANP 1 De Amerikaanse marine heeft bevestigd dat de beelden van ufo's uit 2015 authentiek zijn. De opnames van de onbekende vliegende objecten zijn gemaakt door piloten van de marine.

Wat er op de beelden te zien is, kan of wil de marine niet zeggen. “Het zijn niet geïdentificeerde objecten", zegt een woordvoerder Joe Gradisher tegen CNN. De clips, die tussen december 2017 en maart 2018 zijn uitgebracht door To The Stars Academy of Arts & Sciences, lijken snel bewegende, langwerpige objecten te tonen die zijn vastgelegd door geavanceerde infraroodsensoren.

Gradisher zei dat de transparantie van de marine over ongeïdentificeerde luchtfenomenen, grotendeels wordt gedaan om stagiairs aan te moedigen om "invallen" te melden die ze op het vliegveld zien, die de veiligheid van piloten bedreigen.

Twee Nederlandse Youtubers werden onlangs opgepakt bij het beroemde gebied Area 51 in de staat Nevada. Daar zou ufo-activiteit zijn waargenomen. Het gebied in kwestie is door de Amerikaanse overheid hermetisch afgesloten.

LEES OOK: Amerikaans leger geeft geheime beelden vrij van UFO die door gevechtspiloten werd gespot