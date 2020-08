Amerikaanse man sterft nadat hij klem komt te zitten in buis onder waterglijbaan KVDS

19 augustus 2020

07u36

Bron: The NY Post, ABC News, NBC News 0 Een Amerikaanse man is maandag om het leven gekomen nadat hij vast was komen te zitten in een buis die een grote waterglijbaan ondersteunde. De hulpdiensten probeerden de man nog te bevrijden, maar kwamen te laat.

Het incident gebeurde in het Eldorado Aquatic & Fitness Center in Scottsdale, Arizona. Een politieagent die in de buurt patrouilleerde, hoorde maandagmorgen rond 0.30 uur plots gesmoord hulpgeroep vanuit het waterpretpark komen. Het duurde een uur eer hij en zijn collega’s konden achterhalen waar het exact vandaan kwam: een van de buizen die de waterglijbanen ondersteunen.

Stil

De hulpdiensten communiceerden nog tot 2 uur met de man, maar daarna werd het stil. Met de hulp van de brandweer werd de hele waterglijbaan gedemonteerd, maar de man bleek overleden te zijn. Zijn lichaam – dat ongeveer 1,2 meter diep in de pijp zat – is intussen geborgen.





Volgens de politie moet de man over het hek geklauterd zijn om het park binnen te komen. Het zou om een 32-jarige man gaan zonder vaste woonplaats. De man zou eerst bovenop de glijbaan gezeten hebben, maar het is nog niet duidelijk wat hij van plan was en hoe hij precies in de buis terechtkwam. Een lijkschouwer zal de precieze doodsoorzaak nog bepalen.