Amerikaanse man schiet fietsend jongetje (5) dood voor ogen van jonge zusjes KVE

13 augustus 2020

16u55

Bron: The Independent, New York Post 76 De vijfjarige Cannon Hinnant had net zijn naam leren schrijven en zou voor het eerst naar school gaan. Maar aan zijn prille leven is abrupt een einde gekomen toen hij werd doodgeschoten door zijn buurman, Darium Sessoms (25), in de Amerikaanse staat North Carolina.

Darius Sessoms (25) werd gearresteerd door de politie nadat hij zondagavond in de stad Wilson een kogel door het hoofd joeg van het fietsende jongetje. Volgens lokale nieuwszenders gebeurde de moord voor de ogen van zijn jonge zusjes (zeven en acht jaar oud). Kleine Cannon werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat.

Zijn moeder verklaarde dat haar zoontje een “heel lief” jongetje was met “een groot hart”. “Het is verschrikkelijk. Niemand zou ooit zijn kind moeten hoeven begraven. Geen enkele moeder zou dit moeten meemaken”, zei ze.



De dader woont naast de vader van Cannon. Zaterdag zouden beide mannen nog samen hebben gegeten. Zijn gruwelijke daad is dan ook niet te vatten voor de familie van het jongetje.

Mijn eerste reactie was dat hij met de kinderen aan het spelen was Getuige Doris Lybrand

Op de pagina van de GoFundMe-actie die is opgestart voor het getroffen gezin, staat te lezen dat Darius Sessoms het jongetje doodschoot omdat hij met het fietsje in zijn voortuin was gereden. Maar die piste is niet bevestigd. Getuige Doris Lybrand vertelde aan lokale media dat Sessoms naar de kleine jongen was gerend, het pistool bij zijn hoofdje zette en de trekker overhaalde voordat hij terug naar zijn eigen huis liep. “Mijn eerste reactie was dat hij met de kinderen aan het spelen was,” zei Lybrand. “Even dacht ik: ‘Dat kan niet. Mensen rennen niet de straat op om kinderen te vermoorden’.”

De familie eist nu gerechtigheid. De politie heeft op dit moment nog geen informatie over een motief vrijgegeven, maar heeft verklaard dat het niet willekeurig is gebeurd. Het slachtoffertje wordt donderdag begraven.

Sessoms werd maandag beschuldigd van moord met voorbedachten rade. Zijn zaak komt voor op 25 augustus.