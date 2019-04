Amerikaanse man gooit kind (5) van derde verdieping winkelcentrum lva

13 april 2019

03u36

Bron: ANP, AD 0 In The Mall of America, een groot winkelcentrum bij de Amerikaanse stad Minneapolis (Minnesota), is een 5-jarige jongen ernstig gewond geraakt bij een val van de derde verdieping. Volgens omstanders is het kind geduwd of gegooid.

De politie heeft een 24-jarige man, Emmanuel Deshawn Aranda, gearresteerd in het winkelcentrum. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Volgens de politie is er geen relatie tussen de man en het kind of het gezin en gaat het om een “geïsoleerd incident”.

The Mall of America, de thuishaven van 330 winkels, ligt in de stad Bloomington, iets ten zuiden van Minneapolis. Volgens de website van het winkelcentrum wordt het jaarlijks bezocht door 40 miljoen mensen uit de hele wereld. Het is een van de belangrijkste toeristische attracties van de staat.