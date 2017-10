Amerikaanse man geëxecuteerd voor moord op agent in 1997

AP Torrey McNabb werd ter dood veroordeeld voor de moord op politieman Anderson Gordon.

In de Amerikaanse staat Alabama is de 40-jarige Torrey McNabb ter dood gebracht. Hij kreeg de doodstraf nadat hij in 1997 een politieman vermoordde die in zijn wagen zat. Een getuige verklaarde destijds dat McNabb de agent in koelen bloede doodschoot.