Amerikaanse mama besmet onbewust 17 van haar 18 kinderen mvdb Bron: ABC

20 april 2020

18u57 0 Een Amerikaanse mama die een coronabesmetting opliep, heeft onbewust zeventien van haar achttien kinderen geïnfecteerd. Het kroostrijke gezin uit Penfield in het zuiden van de staat New York zit thuis in zelfisolatie.

Brittany Jencik moet Covid-19 vijf weken geleden hebben opgelopen. De typische symptomen doken pas dagen later op. Tegen dan bleken ook enkele van haar kinderen de verschijnselen te vertonen. In totaal raakten zeventien van haar achttien kinderen - waarvan sommigen geadopteerd zijn - besmet met het virus. Tot nu toe moest niemand in het ziekenhuis opgenomen worden.

“De afgelopen maand was zeer moeilijk”, verklaarde ze telefonisch aan een lokale ABC-televisiezender. “Ik heb niet snel schrik, maar nog nooit heb ik zo vaak voor mijn leven gevreesd.”

Brittanny, haar echtgenoot en kinderen lijken stilaan wat aan de betere hand en herstellen thuis verder. Om het risico op een nieuwe besmetting in te dijken is een ingehuurd professioneel reinigingsteam de woning komen ontsmetten. “Ik heb me voorgenomen dat de mensen waarvan ik het meeste houd, de beste bescherming verdienen”, aldus nog Jencik.

Het aantal coronasterfgevallen in de VS steeg zondag met bijna 2.000 waarmee het totale aantal tot nu op 40.661 ligt, blijkt uit gegevens van de Johns Hopkins University.