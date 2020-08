Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil 1,25 miljoen dollar boete opleggen aan Boeing

06 augustus 2020

00u40

Bron: Belga

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil vliegtuigbouwer Boeing een boete van 1,25 miljoen dollar (zo'n 1,05 miljoen euro) opleggen. Volgens de FAA hebben leidinggevenden van Boeing werknemers die namens de overheid toezicht hielden in een Boeing-fabriek in South Carolina gehinderd in hun werkzaamheden.