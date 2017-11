Amerikaanse luchtmacht verdriedubbelt aantal bommen op Afghanistan in 2017 Redactie

17u22

Bron: belga 0 AP De Amerikaanse luchtmacht zal dit jaar ongeveer drie keer zoveel bommen boven Afghanistan hebben gedropt dan in 2016. De nieuwe statistieken tonen aan dat eind oktober al 3.554 "projectielen werden afgevuurd". Over heel vorig jaar bedroeg dat aantal 1.337.

Het aantal Amerikaanse luchtaanvallen op de taliban, die inmiddels weer rond de 13 procent van het land controleren of beïnvloeden, en stellingen van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) is de laatste maanden snel gestegen. Tegen midden oktober werden volgens militaire bronnen al rond de 2.400 vluchten (2016: rond de 1.000) uitgevoerd. Maar ook de Afghaanse luchtmacht, die zich nog in de opbouwfase bevindt, voert al raids uit. Onlangs heeft de VS aan het Afghaanse leger de eerste van 159 gevechthelikopters van het type Blackhawk geleverd.

Zondagnacht hebben de Amerikaanse en Afghaanse luchtmacht voor het eerst ook druglabs in de Zuid-Afghaanse provincie Helmand aangevallen om volgens NAVO-opperbevelhebber John Nicholson de financiële bronnen van de taliban te vernietigen.

Helmand is het centrum van de papaverteelt in Afghanistan, die 80 tot 90 procent van alle opium wereldwijd produceert, en een bolwerk is van de taliban. De rebellen controleren de papaverteelt en de drugssmokkel, wat hun oorlogskas jaarlijks met 200 tot 400 miljoen dollar zou spijzen. Nicholson kondigde overigens aan dat die doelwitten zullen bestookt blijven.

Tegelijkertijd stijgt ook het aantal burgerslachtoffers. Volgens de Verenigde Naties steeg in de eerste negen maanden van 2017 het aantal door luchtaanvallen getroffen burgers in vergelijking met 2016 met 52 procent naar 205 doden en 261 gewonden.