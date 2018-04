Amerikaanse luchtafweerbrigade stelt zich voor eerst sinds Koude Oorlog op in Europa SI

04 april 2018

15u06

Bron: Belga 0 Voor het eerst sinds het einde van de Koude Oorlog heeft de Amerikaanse landmacht een luchtafweerbrigade in Europa opgesteld in het kader van de operatie "Atlantic Resolve", die Oost-Europese lidstaten van de NAVO moet geruststellen tegenover een als "agressief" beoordeeld Rusland. Dit melden Amerikaanse media.

De staf van de 678ste ADA-brigade (Air Defense Artillery), samengesteld uit verscheidene bataljons, installeerde zich eind maart in de stad Ansbach, bij Nürnberg in het zuiden van Duitsland. Deze eenheid van het Amerikaanse leger, waarover kolonel Richard Wholey het bevel voert, behoort tot de National Guard van de staat South-Carolina.

Ze moet gedurende de negen maanden dat ze in Europa is, de operaties van haar bataljons leiden en coördineren. De bataljons worden voor oefeningen in verscheidene Europese landen opgesteld. Ze zijn vooral uitgerust met luchtdoelraketten voor de korte afstand, zoals de Stinger-raketten.

Het Amerikaanse leger trok zijn luchtafweersystemen na het einde van de Koude Oorlog terug uit Europa, maar meent dat zijn capaciteit tegenover Rusland hier in gebreke blijft, volgens de krant Stars and Stripes.

De Verenigde Staten lanceerden "Atlantic Resolve" onder de regering-Obama. De operatie wil een eventuele Russische aanval ontraden en de Oost-Europese NAVO-landen, waaronder Estland, Letland, Litouwen en Polen, geruststellen.