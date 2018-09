Amerikaanse lobbyist kocht illegaal tickets voor Oekraïner en Rus voor Trumps inauguratie HR

01 september 2018

12u26

Bron: Belga 0 Sam Patten, een Amerikaanse lobbyist en een vroegere medewerker van de voormalige campagnedirecteur van president Donald Trump Paul Manafort, heeft bekend dat hij een Rus en een Oekraïner illegaal aan tickets heeft geholpen voor de inauguratie van de president. Patten is bereid om mee te werken aan het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller in ruil voor strafvermindering.

Een federale rechtbank in Washington heeft Patten officieel in staat van beschuldiging gesteld, nadat hij heeft toegegeven dat hij een Oekraïense oligarch en een onbekende Rus aan toegangskaarten voor de inauguratie van president Trump heeft geholpen. Patten en een andere tussenpersoon kregen daarvoor 50.000 dollar van de Oekraïner, wat illegaal is: de organisatie die de presidentiële inauguraties regelt, mag geen geld ontvangen van buitenlanders.

Patten zou zijn lobbyactiviteiten voor rekening van de pro-Russische Oekraïense partij Opposition Bloc trouwens ook niet aangegeven hebben, iets wat in de VS verplicht is. Voor dat feit wordt hij echter niet vervolgd, op voorwaarde dat hij meewerkt aan het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Russische connecties

Sam Patten is een voormalige medewerker van Paul Manafort. Trumps gewezen campagneleider werd enkele weken geleden zelf schuldig bevonden aan oplichting en belastingontduiking. Ook hij had Russische connecties: hij werd veroordeeld omdat hij geen belastingen had betaald op tientallen miljoenen dollars die hij kreeg voor politiek consulting in het buitenland, vooral in Oekraïne waar hij ook werkte voor het Opposition Bloc en voor de vroegere pro-Russische president Viktor Janoekovitsj. De man ontkent alle aantijgingen en weigert voorlopig mee te werken met Mueller.

Ook Michael Cohen, Trumps gewezen advocaat, pleitte onlangs schuldig aan fraude. De man had zwijggeld betaald aan pornoster Stormy Daniels. Hij is wel bereid om mee te werken aan Mueller's onderzoek.