Amerikaanse lerares overleden die opzienbarende affaire had met 22 jaar jongere leerling

08 juli 2020

Bron: belga 2 Een Amerikaanse oud-lerares die in de jaren 90 opzien baarde door zwanger te raken van een jonge leerling en later met hem trouwde, is vandaag op 58-jarige leeftijd gestorven. Volgens Amerikaanse media overleed ze aan de gevolgen van kanker.

De toen 34-jarige Mary Kay Letourneau werd in 1997 gearresteerd wegens een seksuele relatie met een van haar leerlingen, de 12-jarige Vili Fualaau. Ze werd veroordeeld voor kinderverkrachting op het moment dat ze zwanger was. Volgens Letourneau speelde het leeftijdsverschil van 22 jaar hen geen parten.

Toen ze na zes maanden cel op vrije voeten werd gesteld wegens goed gedrag, raakte ze opnieuw zwanger van Fualaau. Ze moest daarop terug naar de gevangenis, omdat de rechter het haar had verboden hem nog te zien.

Nadat ze uiteindelijk een gevangenisstraf van ruim zeven jaar had uitgezeten, trouwde ze met Fualaau in 2005. De kinderen, Alexis en Georgia traden op het huwelijk van hun ouders op als bruidsmeisjes.

Het stel ging in 2017 uit elkaar, al was de scheiding pas vorig jaar augustus helemaal afgerond. Letourneau was bij het begin van de affaire met Fualaau getrouwd en al moeder van vier kinderen.