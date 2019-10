Amerikaanse leraar ontslagen omdat hij weigerde met ‘hij’ te verwijzen naar transgender jv

02 oktober 2019

13u23

Bron: NBC, The Guardian 0 Peter Vlaming, een leraar uit het Amerikaanse Virginia, is ontslagen omdat hij weigerde te verwijzen naar een transgender leerling met het mannelijke persoonlijke voornaamwoord ‘hij’. Vlaming haalde religieuze redenen aan en probeert nu zelf voor de rechtbank zijn gelijk te halen.

Een studente van de West Point High School wenste in 2018 voortaan als man door het leven te gaan. De leerling vroeg om naar hem te verwijzen met ‘hij’, ‘hem’ en ‘zijn’. De 47-jarige leraar Frans, Peter Vlaming, had het daar door zijn geloofsovertuiging moeilijk mee. Hij wilde het gebruik van mannelijke voornaamwoorden zo veel mogelijk vermijden, maar was wel bereid de mannelijke naam van de student te gebruiken.

Hij kreeg een waarschuwing van de school, maar ging toch in de fout tijdens een oefening over virtuele realiteit in de klas. De student stapte in de virtuele wereld op een muur af en Vlaming riep: “Laat haar niet botsen”. Na de les sprak de student de leraar daarop aan: “U mag uw eigen geloof aanhangen, maar u moet wel respect tonen voor wie ik ben!” Vlaming zei: “Het spijt me, maar dat is moeilijk voor mij”. De directeur zei dat hij had moeten antwoorden dat het een verspreking was, om de situatie te ontmijnen.

Studentenmars

Vlaming werd in december vorig jaar dan de laan uitgestuurd wegens ongehoorzaamheid. De school vond zijn houding tegenover de transgender ontoelaatbaar en noemde het ontwijken van mannelijke persoonlijke voornaamwoorden “discriminatie”.

Het ontslag van de leerkracht, die zeven jaar aan de slag was bij de overheid, bracht heel wat teweeg in en rond Richmond en leidde tot petities, zowel voor als tegen Vlaming. En zelfs tot een studentenmars om de leraar te steunen, met botte slogans als ‘feiten geven niet om jouw gevoelens’.

Vlaming klaagt de school nu zelf aan voor onrechtmatig ontslag. Hij beschuldigt de verantwoordelijken op zijn beurt van discriminatie en beweert dat zijn recht op vrije meningsuiting en zijn vrijheid van godsdienstbeleving is geschonden. Hij eist 916.000 euro van de inrichtende macht: de helft voor loonverlies, de andere helft als emotionele schadevergoeding. Vlaming wil ook zijn job terug, of ander werk met een minstens even hoog loon.