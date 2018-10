Amerikaanse legerhelikopter crasht op vliegdekschip sam

19 oktober 2018

11u46

Bron: belga 0 Een helikopter van de Amerikaanse marine is neergestort op een vliegdekschip, meldt de Zevende Vloot van het Amerikaanse leger. Dat gebeurde tijdens routine-operaties in de Filipijnse Zee.

De MH-60 Seahawk crashte kort na opstijgen op het dek van de USS Ronald Reagan (CVN 76). Enkele bemanningsleden raakten gewond, maar niemand is in levensgevaar. Het is niet duidelijk hoeveel mensen betrokken zijn bij de crash, maar enkele slachtoffers worden alleszins overgevlogen naar land.

Er loopt een onderzoek naar het incident, waarvan de oorzaak nog niet duidelijk is. Het vliegdekschip, dat draait op nucleaire energie, blijft volledig operationeel.

