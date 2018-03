Amerikaanse legerfotograaf was getuige van de slachting op een Vietnamees dorpje. Hij sloot vriendschap met een van de weinige overlevenden Karlijn Van Houwelingen

19 maart 2018

14u25

Bron: AD 1 Baby's, bejaarden en vrouwen: 504 onschuldige inwoners van My Lai, in het zuiden van Vietnam, werden vijftig jaar geleden het slachtoffer van Amerikaanse soldaten. Een veteraan die erbij was, werd vrienden met een van de weinige overlevenden. "Ik vraag me nog altijd af: waarom deed ik niets?"

Het is de schokkendste foto uit de reeks. Een vrouw in het gras, het hoofd opengereten, met naast haar, enigszins aan het zicht onttrokken door haar bebloede strohoed, een deel van haar hersenen. Ron Haeberle (nu 78) legde het vast als jonge Amerikaanse legerfotograaf in het Vietnamese dorp My Lai, waar een eenheid Amerikaanse soldaten in enkele uren honderden burgers vermoordde.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN