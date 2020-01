Amerikaanse leger "herpositioneert" troepen in Irak in verband met terugtrekking Conflict Iran-VS ADN

06 januari 2020

21u31

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse leger heeft vanavond de nummer twee in bevelvoering van het Iraakse leger laten weten de troepen van de internationale anti-jihadistische coalitie te zullen "herpositioneren" in het licht van een "veilige en efficiënte terugtrekking" uit Irak.

Dat blijkt uit een brief die het Franse persbureau AFP heeft kunnen inkijken.

Twee Amerikaanse militaire gezagsdragers en een Iraakse hebben tegenover AFP de authenticiteit bevestigd van de brief, ondertekend door generaal William H. Seely. Die voert het bevel over de Amerikaanse militaire operaties in Irak. "Wij eerbiedigen uw soevereine beslissing die ons ons vertrek gelast", staat ook in het document.



Daags tevoren heeft het Iraakse parlement de regering aangepord de buitenlandse troepen te weren uit het land na het doden van onder meer de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Bagdad.

“Uit respect voor de soevereiniteit van (...) Irak en zoals gevraagd door het parlement en de eerste minister, zal de Coalitie haar troepen ‘herpositioneren’ (...) om ervoor te zorgen dat de terugtrekking op een veilige en efficiënte manier verloopt”, kan men lezen in de brief.

In het kader van de voorbereidingen voor die terugtrekking zullen er toenemende vluchten van helikopters zijn boven en rond de Groene Zone in Bagdad, kondigt de generaal ook aan. De VS hadden 5.200 soldaten in Irak tot er vorige week honderden extra aankwamen voor de beveiliging van de Groene Zone.