Amerikaanse leerling die natie schokte met wangedrag tegenover inheemse veteraan reageert: "Flagrante leugens"

21 januari 2019

07u46

Bron: NBC News, Detroit Free Press 0 Het incident van vrijdag in de Amerikaanse hoofdstad Washington waarbij een groep katholieke jongeren oog in oog kwam te staan met een inheemse Vietnamveteraan stuurde een golf van verontwaardiging door het land. Centraal stond het respectloze gedrag van één jongeman, Nick Sandmann, tegenover de veteraan. Sandmann zou hem de weg naar het Lincoln Memorial hebben versperd en hem met een uitdagende glimlach van superioriteit hebben vernederd terwijl zijn medeleerlingen racistische slogans scandeerden. De jongeman spreekt van flagrante leugens. “Ik heb respect voor alle mensen en wou net iedereen kalmeren.”

Nick Sandmann was in de Amerikaanse hoofdstad Washington samen met zijn medeleerlingen van de katholieke school Covington in Kentucky om deel te nemen aan de March for Life, een betoging tegen abortus. Hij speelt de hoofdrol in de beelden die op de sociale media werden verspreid waarin te zien is hoe Sandmann oog in oog staat met de inheemse oorlogsveteraan en activist Nathan Phillips. Phillips nam die dag deel aan de Mars van het Inheemse Volk.

Terwijl Phillips begeleid door de trom het ‘eenheidslied’ van de Beweging van Indiaanse Amerikanen zingt, een lied over de moed van de inheemse bevolking, staart Sandmann de man aan terwijl sommige medeleerlingen op het ritme van de muziek in de handen klappen en anderen de man lijken uit te lachen. Veel leerlingen dragen het petje met de letters MAGA (Make America Great Again), de slogan van president Trump.

Het videofragment schokte miljoenen Amerikanen die het opnamen voor Phillips. “Afschuwelijk” en “de ouders moeten zich ook schamen” zijn enkele van de vele reacties. De media berichtten dat Phillips zijn lied wou afmaken voor het Lincoln Memorial en Sandmann hem met een zelfingenomen grijns de weg versperde tot Phillips maar een andere route koos. Sandmann zou Phillips “tot het uiterste hebben getreiterd”.

Conflictbemiddeling

Het schokkende narratief dat berust op het bewuste videofragment met Sandmann en Phillips werd iets complexer toen er langere videofragmenten begonnen circuleren waarop men ziet hoe de groep conservatieve jongeren in conflict was geraakt met aanhangers van de Black Hebrew Israelites, een vrij brede beweging van zwarten die beweren van de Israëlieten uit de Bijbel af te stammen. Wanneer Phillips voelde dat de gemoederen tussen de twee groepen hoog begonnen op te lopen, besliste hij actie te ondernemen en te bemiddelen. “Ik was getuige van dit alles en voelde dat ik iets moest doen”, vertelt Phillips aan de Detroit Free Press.

Samen met enkele andere deelnemers van de Mars van het Inheemse Volk, trok Phillips zingend naar de jongeren om hen met zijn eenheidslied te kalmeren. “Maar in plaats van te bedaren, begonnen ze “Build That Wall” te schreeuwen en ergere dingen", vertelt hij. “Er was haat, er was racisme, het was heel eng.”

“Opeens besefte ik dat ik tussen het beest en zijn prooi stond”, vertelt hij aan de Detroit Free-Press. “Deze jonge mannen waren beestachtig en de oude zwarte mannen waren hun prooi.”

“Flagrante leugens”

Via een communicatieagentschap reageert nu Nick Sandmann op het voorval. Volgens hem zijn het allemaal “flagrante leugens”. Net als Phillips, wou hij de situatie net de-escaleren, stelt hij.

Toen zijn groep aankwam aan het Lincoln Memorial, waar de Mars van het Inheemse Volk plaatsvond, hoorde hij hoe “vier Afro-Amerikaanse betogers ons beledigden met denigrerende uitspraken en scheldwoorden”. Hij verwijst hiermee naar de Black Hebrew Israelites die hen dingen toeriepen als “kinderen van incest”, “rechtse homo’s” en “toekomstige schoolschutters”. Op een bepaald moment beschuldigen beide groepen elkaar van racisme. Wanneer de jongeren zeggen dat er ook twee zwarte leerlingen onder hen zijn, zeiden de vier zwarte activisten op dat “wij zijn organen gaan oogsten”, vertelt Sandmann. “Ik had geen idee wat ze daarmee bedoelden, maar ik vond het choquerend”.

De leerlingen reageerden “met de toestemming van een leerkracht die hen begeleidde” met een soort van ceremoniële dans in Maori-stijl vergelijkbaar met een haka “om tegengewicht te bieden aan de haatdragende dingen die ze ons toeriepen”.

Na enkele minuten kwamen de inheemse betogers op hen af, onder wie ook Phillips. “Ze waren begeleid door minstens één persoon met een camera”, zegt Sandmann. “Er was geen interactie met Phillips. Ik heb niet met hem gesproken, ik heb geen gebaren gemaakt of andere agressieve bewegingen. Om eerlijk te zijn was ik verbaasd en verward dat hij mij benaderde. We waren al uitgescholden door één groep van betogers en wanneer de volgende groep op ons toekwam was ik bang dat de situatie uit de hand zou lopen”.

“Ik geloofde dat ik door kalm en bewegingsloos te blijven de situatie net zou stabiliseren", vertelt Sandmann. “Ik besefte dat iedereen camera’s had en dat het misschien ging om een groep volwassenen die een groep tieners wou provoceren en een conflict wou uitlokken”.

Doodsbedreigingen

Sandmann, die ondertussen al doodsbedreigingen kreeg, spreekt uitdrukkelijk tegen dat hij een racist is: “Ik schaam me dood dat zo veel mensen nu iets geloven wat niet is gebeurd - dat studenten van mijn school racistische slogans scandeerden tegenover Afro-Amerikanen of de inheemse bevolking.”

“Ik heb dat niet gedaan, ik koester geen haat en heb niet gezien dat mijn klasgenoten dat deden”, aldus Sandmann. “Ik heb gelezen dat Phillips een ex-marinier is en oorlogsveteraan. Ik bedank hem voor zijn dienst en ben iedereen dankbaar die ons uniform draagt om onze natie te verdedigen. Als iemand het recht heeft zijn mening te verkondigen op een betoging, dan is het wel een oorlogsveteraan”.

Het hele fragment dat online verscheen van de zwarte activisten kan u hier bekijken. De haka-achtige dans van de katholieke jongeren begint na één uur en tien minuten. Phillips verschijnt twee minuten later.

Onderzoek

De school van de jongeren uit Kentucky, alsmede de leiding van hun parochie, hebben inmiddels excuses aangeboden aan Nathan Phillips en de Beweging van Inheemse Amerikanen. “Wij veroordelen deze actie en stellen een onderzoek in”, aldus de verklaring. De bestuurders overwegen harde maatregelen te nemen waaronder het wegsturen van school.

Philips is extra gemotiveerd sinds het voorval. Ook volgend jaar zal hij weer bij het Lincoln Memorial zijn voor de jaarlijkse manifestatie. Dat geldt ook voor zijn jaarlijkse aanwezigheid op Veteranendag, als hij met een vredespijp op de nationale begraafplaats Arlington de inheemse Amerikanen herdenkt die hebben gediend in de strijdkrachten. “Het is mijn plicht om het vuur te laten branden, om hen in gebeden te blijven eren.” Hij hoopt dat de jongeren uit Kentucky een les zullen trekken uit alle kritiek die over hen heen is gestort. Wij, de indianen, zijn niet hun vijanden, we moeten samenwerken. Dan kun je pas echt trots zijn op de woorden ‘Make America Great Again’.”