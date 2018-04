Amerikaanse landen noemen Venezuela corrupt lva

15 april 2018

05u43

De staatshoofden en regeringsleiders van meer dan dertig landen uit Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika willen de strijd tegen corruptie opvoeren. Ze ondertekenden zaterdag na afloop van de Top van de Amerika's in het Peruaanse Lima een document waarin ze zich verbinden tot nationale en regionale actieprogramma's voor meer transparantie en tegen corruptie. Preventie en bestrijding van corruptie zijn cruciaal voor een sterke democratie, klonk het in de unaniem aangenomen verklaring.

Zestien van de vierendertig staten riepen ook de regering van Venezuela op tot transparante presidentsverkiezingen op 20 mei. Van politieke gevangenen kan geen sprake zijn, anders zal de verkiezing niet legitiem zijn. Venezuela was niet uitgenodigd voor de top in Lima.

De Argentijnse president Mauricio Macri beschuldigde Venezuela ervan een extreem corrupte staat te zijn, waar de democratische instellingen verzwakt zijn. Zowel Macri als zijn Chileense ambtgenoot Sebastián Piñera waarschuwden dat ze de uitslag van de presidentsverkiezingen, waar staatshoofd Nicolás Maduro zich opnieuw kandidaat voor stelde, in de gegeven omstandigheden niet zullen erkennen.

"Dictatuur en tirannie"

De president van de Verenigde Staten, Mike Pence, riep de Amerikaanse staten op de regering van Maduro te isoleren. "Venezuela was ooit een democratie, nu is het land in dictatuur en tirannie gestort", zei Pence, die president Donald Trump verving op de top. Trump zegde op het laatste moment af vanwege de crisis in Syrië.

Ook de Canadese regeringsleider Justin Trudeau veroordeelde het optreden van Maduro. "De schending van de mensenrechten en het niet respecteren van de rechtsstaat door de regering van Venezuela is volkomen onaanvaardbaar."

Cuba en Bolivia: "Kapitalisme oorzaak van corruptie"

De oproep aan Venezuela werd onder andere door de VS, Brazilië, Argentinië, Chili, Peru, Colombia, Canada en Mexico ondertekend. Cuba en Bolivia hadden kritiek dat Venezuela uitgesloten was van de top in de Peruaanse hoofdstad. Het kapitalisme is de ware oorzaak van de corruptie, die opnieuw als voorwendsel dient om democratische regeringen ten val te brengen, zei het Boliviaanse staatshoofd Evo Morales. De Cubaanse president Raúl Castro liet de top in Lima links liggen en liet zich vertegenwoordigen door buitenlandminister Bruno Rodríguez.

Verschillende regeringen in de regio raakten de voorbije jaren verwikkeld in corruptiezaken. Zo is Martín Vizcarra pas sinds drie weken staatshoofd in Peru, nadat zijn voorganger Pedro Pablo Kuczynski een stap opzij had moeten zetten vanwege beschuldigingen van corruptie.