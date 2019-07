Amerikaanse laat dode moeder drie jaar op vloer in slaapkamer liggen KVDS

12 juli 2019

06u45

Bron: ABC News, BBC, ANP 1 Een 47-jarige Amerikaanse vrouw is opgepakt omdat ze haar dode moeder (71) drie jaar liet liggen op de vloer van haar slaapkamer. Dat meldt ABC News . De grootmoeder overleed in 2016, een aantal dagen na een ogenschijnlijk ongevaarlijke val.

De vrouw woonde in de Amerikaanse staat Texas samen met haar dochter en jonge kleindochter in één huis. De grootmoeder kreeg volgens de politie echter niet de zorg die ze nodig had van haar dochter.

Beenderen

Na haar overlijden, bleef haar lichaam drie jaar lang op de vloer van haar slaapkamer liggen. De dochter en kleindochter deelden de andere slaapkamer in het huis. Het stoffelijk overschot werd uiteindelijk gevonden na een onderzoek van de kinderbescherming. Van het lichaam van de oudere vrouw bleef na al die jaren niet veel meer dan beenderen over.





De 47-jarige vrouw wordt aangeklaagd voor het niet helpen van haar moeder - die “enkele dagen” na de val stierf - en voor het toebrengen van mentale schade aan haar dochter, die nog geen 15 was toen ze met het lijk van haar oma samenleefde. De 47-jarige vrouw kan een celstraf van 20 jaar en een boete tot 10.000 dollar (8.870 euro) krijgen. Haar dochter is ondergebracht bij familie en wordt opgevolgd door de kinderbescherming.

Voor haar dood was de 71-jarige vrouw een gerespecteerd lid van de lokale gemeenschap. Ze werkte 35 jaar lang als secretaresse en onderwijshulp in de lokale school.