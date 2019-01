Amerikaanse kustwacht adviseert werknemers die thuiszitten door shutdown “rommelmarkt te houden” of te gaan babysitten om geld te verdienen TT

10 januari 2019

12u33

Bron: The Washington Post, CNN 0 De aanhoudende shutdown van de Amerikaanse overheid heeft een steeds grotere impact op de honderdduizenden ambtenaren die werkloos thuis zitten of moeten gaan werken zonder een loon te krijgen. De US Coast Guard adviseerde zijn werknemers bijvoorbeeld om hun inkomen aan te vullen door rommelmarkten te organiseren, te gaan babysitten of “mystery shopper” te worden.

Het was The Washington Post dat het document ‘Hoe je inkomen organiseren tijdens verplicht verlof’ op het spoor kwam op een website van de kustwacht, bedoeld voor hun werknemers. De pagina werd verwijderd toen de krant om commentaar vroeg bij het management. Woordvoerder Scott McBride vertelde CNN dat “de informatie in het document niet weerspiegelt hoe wij onze mensen proberen te helpen tijdens deze periode”.

Over vijf pagina’s kregen de ambtenaren van de kustwacht tips om “creatief” te zijn in het zoeken naar extra inkomsten, nu ze niet meer betaald worden. Enkele ideeën waren “een rommelmarkt organiseren” - “tegelijkertijd kan je je zolder, kelder en kasten eens opruimen” - en “inkomsten halen uit je hobby”. Zo konden medewerkers misschien gaan babysitten, met een hond gaan wandelen, bijles geven of “mystery shopper” worden.

“Bekijk het in perspectief”

Van de 8.500 burgers die bij de Amerikaanse kustwacht werken, zitten er 6.400 werkloos thuis, bericht The Washington Post. 2.100 anderen zijn zogenaamde “essentiële medewerkers”, net als de tienduizenden militairen bij de kustwacht. Zij moeten komen werken maar krijgen daar geen loon voor. Zij werden op 22 december voor het laatst betaald. “Ja, je kredietscore kan naar beneden gaan”, zo zei de kustwacht nog tegen zijn medewerkers, maar ze kregen de raad “de dingen in perspectief te zien”. Het belangrijkste blijft “de basisbehoeften van je gezin”, klonk het nog. “Bankroet gaan is slechts de laatste optie.”

Verschillende Amerikaanse overheidsdiensten proberen hun medewerkers ook te helpen met standaardbrieven waarin ze hun huisbaas of hypotheekinstelling om uitstel van betaling te vragen zolang de shutdown loopt.

De shutdown gaat vandaag zijn negentiende dag in, en een einde is niet meteen in zicht. President Trump riep gisteren opnieuw de Democratische leiders bij zich, maar liep al snel weg met de woorden ‘bye bye’ nadat duidelijk werd dat hij opnieuw niet zijn zin zou krijgen.

