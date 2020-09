Amerikaanse klokkenluidster: "Vrouwelijke migranten in detentiecentrum ongevraagd gesteriliseerd” AW

15 september 2020

12u36

Bron: Belga 10 Verschillende ngo's hebben klacht ingediend tegen de Amerikaanse regering omdat er in een detentiecentrum in de Amerikaanse staat Georgia ongewoon vaak een hysterectomie - een operatie waarbij de baarmoeder wordt verwijderd - wordt uitgevoerd op vrouwelijke migranten.

Het was een verpleegster van het Irwin County Detention Center (ICDC) in Ocilla, dat door een privéfirma wordt uitgebaat, die de ngo's informeerde over de praktijken. "Toen ik al deze vrouwen ontmoette die een dergelijke operatie hadden ondergaan, bedacht ik mij dat het leek op een experimenteel concentratiekamp. Het was alsof ze aan het experimenteren waren met onze lichamen", bevestigde een vrouw die in het centrum verbleef aan de ngo Project South.



De klokkenluidster zelf verklaarde dat verschillende vrouwen haar vertelden dat ze niet begrepen waarom ze een hysterectomie hadden moeten ondergaan. "Verschillende gevangenen vertelden me dat ze naar de dokter waren gegaan en gesteriliseerd werden zonder dat ze hiervan vooraf op de hoogte waren gebracht", zei ze. Volgens dezelfde bron heeft één arts in het bijzonder "bijna op iedereen een hysterectomie uitgevoerd".



De klacht werd in naam van de vastgehouden migranten en van de verpleegster die aan de alarmbel trok, ingediend door de ngo's Project South, Georgia Detention Watch, Georgia Latino Alliance for Human Rights en South Georgia Immigrant Support Network. In het centrum verblijven migranten die onder andere op vraag van de Amerikaanse immigratiecontroledienst ICE worden vastgehouden.