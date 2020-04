Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden wil drie jaar langer in Rusland blijven JG

16 april 2020

14u58

Bron: Belga 0 De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden heeft volgens zijn advocaat in Moskou een aanvraag ingediend om zijn verblijfsvergunning met drie jaar te verlengen.

"We hebben bij de migratiedienst de documenten ingediend voor een verlenging van Snowdens verblijfsvergunning", zei zijn advocaat Anwalt Anatoli Koetsjtsjerena vandaag.

Door het coronavirus hebben de Russische autoriteiten veel vertraging opgelopen. Daarom gaven ze al aan dat buitenlanders van wie de documenten verlopen geen vervolging moeten vrezen.

In 2013 bezorgde de ex-inlichtingenofficier geheime documenten over de spionage-activiteiten van de NSA en zijn Britse tegenhanger GCHQ aan journalisten. Hij probeerde naar eigen zeggen via Hongkong naar Ecuador te vluchten, maar strandde op de luchthaven van Moskou. De Amerikaanse regering had zijn paspoort ingetrokken en hij kreeg asiel in Rusland.