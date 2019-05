Amerikaanse klimmer (55) is al derde dode op Everest dit seizoen KVDS

23 mei 2019

10u46

Bron: Belga 0 Buitenland De hoogste berg ter wereld heeft opnieuw een leven geëist. Volgens een toerismefunctionaris kwam een Amerikaanse klimmer om op de terugweg van de top van Mount Everest. Het is al de derde klimmer die dit jaar sterft op de flanken van de berg tijdens het klimseizoen in de lente.

De 55-jarige Donald Lynn Cash overleed op de zuidflank van de top, aldus toerismeverantwoordelijke Gyanendra Shrestha in het basiskamp van de Everest. Eerder is een Ierse klimmer vermoedelijk omgekomen na een val in het gebied boven 8.000 meter hoogte. Een Indiase klimmer kwam dan weer om het leven bij de afdaling van de top vorige week.

200 klimmers

Volgens Shrestha zijn gisteren meer dan 200 klimmers op de top geraakt van de 8.848 meter hoge berg. De omstandigheden waren dit jaar gevaarlijk, met windvlagen en hevige sneeuwval die de pogingen om de top te bereiken vertragen.





Het klimseizoen in de lente vindt plaats in april en mei. Minstens 7 alpinisten stierven dit seizoen ook al op andere bergen hoger dan 8.000 meter in Nepal. De slachtoffers komen uit India, Bulgarije, Maleisië en Nepal.