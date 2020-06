Amerikaanse kleuters overleden nadat ze vijf uur lang in auto worden vergeten door vader JOBR

15 juni 2020

16u29

Bron: Fox23 1 Een Amerikaanse man uit Tulsa, in de staat Oklahoma, is zaterdag opgepakt door de politie nadat hij zijn twee kinderen vijf uur lang in een gesloten auto liet zitten. De twee kleuters overleefden de lange opsluiting in de wagen niet. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Fox23.

De 31-jarige Dustin Lee Dennis ging rond de middag naar de winkel met zijn twee kinderen, Teagan (4) en Ryan (3). Terug thuis stapte de vader uit de wagen, maar vergat hij zijn beide kinderen. Hij ging binnen, deed de auto op slot en viel thuis in slaap. Toen hij opnieuw wakker werd, vond hij zijn kinderen niet terug en realiseerde hij zich dat ze nog in de wagen zaten. Dat terwijl het tijdens deze periode van het jaar zo’n 30 graden kan worden in Oklahoma. De temperatuur in een gesloten auto kan dan heel snel oplopen.

Vijf uur

De vader bevrijdde de twee kleuters nadat ze vijf uur lang in de wagen zaten. Hij legde ze in de woonkamer neer en alarmeerde de hulpdiensten, maar dat mocht niet baten. De kinderen waren niet meer te redden. Een officiële doodsoorzaak is nog niet gekend, maar de hoge temperatuur in de wagen zal ongetwijfeld een grote rol gespeeld hebben.

De man is intussen gearresteerd en kreeg al een boete van 750.000 dollar of zo’n 665.000 euro opgelegd. De tante van de overleden kinderen heeft intussen een crowdfunding op poten gezet om de begrafenis van de kleuters te kunnen betalen.

